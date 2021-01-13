Ирина Апексимова отпразднует свой юбилей на сцене Театра на Таганке

Москва, 13 января. Советская и российская актриса Ирина Апексимова рассказала ФАН, что отметит свой 55-летний юбилей чеховской постановкой, назвала свои главные достижения в качестве директора Театра на Таганке и раскрыла секрет успеха.

В свой день рождения актриса выйдет на сцену своего театра и сыграет роль Ирины Аркадиной в спектакле «Чайка 73458». Пятизначное число в названии спектакля — количество постановок в мире по пьесе Чехова на начало 2017 года, когда «Чайка» была поставлена на Таганке. Апексимова объяснила ФАН, что выбор спектакля для юбилейной даты не случаен.

«Я — мхатовская актриса, и это один из моих любимейших спектаклей, — призналась Апексимова. — Сколько бы лет ни было этому произведению, пьеса остается актуальной и потрясающе интересной. И, конечно, роль Аркадиной — это возможность сыграть огромную, разнообразную и глубокую жизнь».

Юбилей — это время подводить итоги, поэтому Ирина Викторовна поделилась с ФАН главными достижениями последних пяти лет в качестве директора театра. Напомним, что актриса была назначена на этот пост в 2015 году.

«За эти годы мы выпустили 24 премьеры, многие из которых пользуются огромной любовью у зрителей, — отметила Апексимова. — Мы получили различные театральные премии, включая несколько «Золотых масок».

Актриса подчеркнула, что победы театра — это всегда заслуга не только директора, но и остальных членов труппы.

«Все это — благодаря сформировавшейся команде, которая очень добросовестно и профессионально работает, — сказала актриса. — Театр удалось «пересобрать», теперь у нас сплоченный и дружный коллектив, и я этим очень горжусь».

13 января Ирине Апексимовой исполнилось 55 лет. Театральная биография актрисы началась в 1990 году в МХТ им. Чехова, где она служила на протяжении десяти лет. В числе ее наиболее известных спектаклей — «Горе от ума» (1992), «Дядя Ваня» (1992), «Маскарад» (1995), «Маленькие трагедии» (1997). В 2012–2015 годах Апексимова была директором Театра Романа Виктюка. С марта 2015 года является директором Театра на Таганке. 29 декабря 2020 года Ирина Викторовна была назначена директором театра «Содружество актеров Таганки».

В настоящее время Апексимова выходит на сцену в спектаклях Театра на Таганке «Беги, Алиса, беги» и «Чайка 73458».

Кинематографический дебют актрисы состоялся в драме Виктора Трегубовича «Башня» (1987). Она снималась в таких картинах, как «Лимита» (1994), «Ширли-Мырли» (1995), «Му-Му» (1998) и других. Всего актриса сыграла в кино около 60 ролей.

Ранее Ирина Апексимова объяснила, почему в последнее время перестала сниматься в кинофильмах. По словам артистки, она периодически получает предложения, но каждый раз отвечает отказом, так как не видит достойных ролей.