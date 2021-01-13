LIVE: Минюст предложил лишать прав за три нарушения ПДД. Это остановит убийц за рулем?

Во вторник, 12 января, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Минюст предложил лишать прав за три нарушения ПДД. Это остановит убийц за рулем?».

Работа над безопасностью дорожного движения в России постоянно проводится, однако количество погибших на дорогах нашей страны сопоставимо с периодом военных действий. Политики и чиновники не готовы принимать непопулярные меры, ограничивающие водителей, а сами россияне лояльно относятся к нарушителям ПДД.

В рамках пресс-конференции мы обсудили, как сделать наши дороги безопаснее, нужно ли лишать водительских прав за ряд серьезных нарушений и какие законодательные меры позволят резко сократить количество погибших в ДТП.