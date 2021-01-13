Правительственные войска отразили нападение на столицу ЦАР — корреспондент ФАН

Банги, 13 января. Правительственные войска отразили нападение на столицу Центральноафриканской Республики. Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Сергей Чемеков, бои на подступах к Банги продолжались около двух часов.

Боевики из состава «Коалиции патриотов за перемены» стремились войти в город с трех направлений — сперва в районы PK11 и PK12, а затем и PK9. По словам Чемекова, примерно в 06:00 по местному времени бандиты, разбившись на несколько групп, попытались взять столицу. Франкоязычные ресурсы, симпатизирующие боевикам, утверждали, что «Коалиция патриотов за перемены» начала полномасштабное наступление на Банги. Корреспондент ФАН подчеркивает, что это не так.

«Предполагалось, видимо, стрельбой на окраинах оттянуть правительственные силы на периферию и предоставить оперативный простор для работы малых групп в городе», — сообщает он.

Чемеков считает, что бандиты рассчитывали на помощь «спящих ячеек», которые могут находиться в столице. Всего в нападении участвовало до 20 человек.

Вооруженные силы ЦАР (FACA), подготовленные российскими инструкторами, успешно отразили нападение и уничтожили боевиков. К 08:00 по местному времени в Банги снова воцарилась тишина.