Враг с открытым забралом: Альгис Микульскис освежил память любителям Трампа в России

Считанные дни остаются до появления на американских политических подмостках нового главного героя — Джозефа Робинетта Байдена-младшего. О наследии, которое примет 46-й президент США от своего предшественника Дональда Джона Трампа, — в колонке Альгиса Микульскиса.

Трамп уходит! Со скандалом, с пятью трупами в Капитолии, с баном аккаунтов в социальных сетях… Такой электоральной драмы Америка не переживала, кажется, никогда. После 20 января 2021 года миру придется иметь дело с совершенно другим государством, рождающимся в эти дни на месте привычных всем США. Однако я сейчас не о будущем. Я — о недавнем прошлом…

Причины, по которым множество людей в России нынче сочувствуют Трампу, в принципе, понятны. Он был ярким президентом, в известной мере — «троллем», у него прикольная прическа, и он когда-то давно обещал признать Крым российским. А еще во время его владения ключами от Белого дома как-то сами собой рассосались очереди «правозащитных» попрошаек возле посольства США в Большом Девятинском переулке…

Все это, конечно, здорово, но есть, как говорится в известном анекдоте, «нюанс»! Заключается он в том, что Трамп — республиканец, а все «позитивное», что есть у этой публики по отношению к нашей стране, сводится к тому, что Республиканская партия США в своей антироссийской политике всегда выступала с «открытым забралом». Это, конечно, делало «слонов» предсказуемыми, но никакими дружественными отношениями к РФ от них и не пахло…

Еще в июне прошлого года деятели из Republican Study Committee — крупнейшего внутрипартийного объединения республиканцев в Палате представителей — разразились 120-страничным докладом «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», в котором они обвинили Россию примерно во всем: от «вторжения в Грузию» и поддержки запрещенного в РФ террористического «Талибана»1 до (sic!!!) применения химического оружия и сотрудничества с Ираном в Сирии.

Ну и заслуги их ставленника Дональда в деле «обуздания Мордора» там тоже прописаны отдельной строкой:

«Он предоставил Украине противотанковый комплекс Javelin, закрыл доступ к нескольким российским дипломатическим объектам в ответ на вмешательство Москвы в выборы, подписал закон CAATSA, вводящий в отношении России самые жесткие в истории санкции, и предоставил Пентагону возможность усилить американское военное присутствие в Европе, чтобы сдерживать Россию».

После этого «дружелюбные» республиканские «слоники» представили почтеннейшей публике полтора десятка способов воздействия на нас — и первым в списке было требование признать Россию... «государством-спонсором международного терроризма».

Нет, это, конечно, хорошо, что все «наезды» — прямые и в лоб! И то, что республиканцы, в отличие от демократов, не действуют исподволь, через всякие мутные НКО и обиженных 10-го января иностранных агентов — тоже здорово! Но сложно отделаться от «смутных сомнений» в том, что они — те самые люди, об уходе которых с командного пункта американской политики нам стоит сожалеть.

Кстати, о Крыме! Как-то все «страдальцы по Трампу» подзабыли, что более-менее сдержанным в крымском вопросе он был лишь во времена своей предвыборной кампании, когда позволял себе мысли, подобные озвученным в интервью ABC 31 июля 2016 года:

«Насколько мне известно, крымчане предпочли бы остаться с Россией, а не там, где они были раньше. И это также надо учитывать», — заявлял тогда Трамп.

Но выборы прошли, наш фигурант одержал в них победу, и очень скоро его риторика круто изменилась. Отвечая на вопросы журналиста Fox News 14 июня 2018 года, он выступил уже не благодушным «дядюшкой Донни», но этаким «обличителем» российской политики:

«Я не хочу выступать против кого-либо. Путин без уважения относился к нашему лидерству прежде. Он переступал через него. Посмотрите, что он сделал с Крымом. Он забрал Украину, то есть часть территории Украины».

В последующих публичных выступлениях мнение Трампа о признании Крыма было каким-то нестабильным и сводилось к туманному «Посмотрим…» То же самое говорилось и о возможности снятия наложенных ранее санкций. «Посмотрим…» В итоге — так и не посмотрел.

Зато на протяжении почти всего срока своего правления Трамп внимательно смотрел в сторону «Северного потока — 2». И если бы просто смотрел! Война мистера президента с газопроводом началась, можно сказать, еще в конце июля 2017 года, с принятием Конгрессом вышеупомянутого закона CAATSA, призванного противодействовать противникам Америки посредством санкций.

До 1 января 2021 года администрация США лишь угрожала этими санкциями участникам проекта СП-2, но и этого хватало для постоянного переноса сроков его ввода в эксплуатацию. А в указанный день Конгресс принял оборонный бюджет на нынешний финансовый год, санкции заработали — и уже 2 января норвежская организация Det Norske Veritas GL заявила о своем отказе сертифицировать газопровод. Вот такая «вишенка на прощальном торте» президента Трампа…

Пока не ясно, какие конкретные шаги предпримет новый хозяин Белого дома. Ясно только, что общий вектор политики США в отношении России останется прежним, и ни о каком потеплении речи не пойдет: «Сонный Джо» русофильством, мягко говоря, не блещет. Но и сопереживающих Дональду Трампу я поспешу успокоить: не отчаивайтесь. Не стоит он ваших нервов, и ничем хорошим для России его правление не ознаменовалось.

Но прическа у него и вправду прикольная, да.

1 Организация запрещена на территории РФ.