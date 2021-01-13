Дорогая нефть подстегнет рубль на укрепление

Если не начнется третья волна коронавируса, если массовую вакцинацию проведут быстрыми темпами, а новых локдаунов не возникнет, возможен рост котировок к отметке около 60 долларов за баррель. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале ФАН.

Цена нефти марки Brent в ходе торгов 13 января на Лондонской бирже ICE впервые с 24 февраля 2020 года превысила 57 долларов за баррель. При этом цена мартовского фьючерса на нефть Brent, по данным на 04:19 по московскому времени, выросла более чем на 0,40%, достигнув отметки в 57,04 доллара за баррель. По данным на 07:21 по московскому времени, Brent торговался на уровне 57,32 доллара за баррель.

Спрос на глобальном рынке

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что в первую неделю нового года для рынка нефти было много позитивных новостей, которые привели к росту котировок. Это и пересмотр решений со стороны ОПЕК+ об увеличении добычи — альянс намерен увеличивать квоты только с марта 2021 года. Кроме того, Саудовская Аравия добровольно приняла решение о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки (также в марте этого года).

«Накануне рост цен был обоснован тем, что Джо Байден предложил новый пакет стимулирования американской экономики на 3 трлн долларов, что может способствовать более быстрому восстановлению спроса на энергоносители. Кроме того, данные API показали сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе (на 5,8 млн баррелей) — такие новости всегда воспринимаются рынком позитивно, так как сокращение запасов ведет к росту спроса и фиксирует увеличение потребления сырья», — пояснил Артем Деев.

В дальнейшем, считает эксперт, динамика нефтяных цен будет зависеть от темпов восстановления спроса на глобальном рынке, он, в свою очередь, зависит от масштабов пандемии. Если не начнется третья волна коронавируса, если массовую вакцинацию проведут быстрыми темпами, а новых локдаунов не возникнет, возможен рост котировок к отметке около 60 долларов за баррель.

«Но в среднем по году цены останутся на уровне 45–55 долларов за баррель, так как мировая экономика не покажет быстрый отскок от дна. Восстановление будет длительным и постепенным, котировки в течение всего года будут находиться под давлением пониженного спроса», — заключил Артем Деев.

70 рублей за доллар

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб обратил внимание, что устойчивый рост цены идет с начала ноября 2020 года, от уровня 36,5 доллара за баррель. С началом нынешнего года этот рост ускорился. Основной драйвер нынешнего роста — надежды на начало массовой вакцинации от коронавируса, которая, как ожидается, сможет обуздать пандемию и восстановить спрос на нефть.

«Второй важный фактор — решение Саудовской Аравии на последней встрече ОПЕК+ взять на себя добровольные обязательства по сокращению добычи на 1 млн б/с. Ближайшей целью для роста цены может быть уровень 59,6 доллара. Его превышение будет означать возврат цен к значениям января прошлого года — в доковидную эпоху», — добавил Вадим Иосуб.

Эксперт обратил внимание, что рост нефтяных цен — безусловно, положительный фактор для рубля. Если он продолжится, то в краткосрочной перспективе доллар может снизиться до 72,5 рубля, а в среднесрочной — до 70,0–70,5 руб.

Ранее эксперт рассказала, когда нефть будет стоить 80 долларов за баррель. В пользу роста спроса на нефть говорит и то, что Китай в прошлом году оказался мировым лидером по объемам переработки сырой нефти и производства нефтепродуктов.