Лопнула афера в отношении спасенного при пожаре в Татарстане черного кота

Казань, 13 января. Силовики Татарстана в пух и прах разбили версию свекрови, которая утверждала, будто спасенный на пожаре черный кот, принадлежащий ее невестке, явился виновником возгорания.

Как ранее писал ФАН, 12 января в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района Республики Татарстан загорелась квартира в доме №56 по улице Ленина. До приезда сотрудников МЧС молодая женщина и ее двухлетний сын сами выбрались из горевшей квартиры.

Силовикам удалось быстро справиться с огнем. На кухне они нашли едва живого черного кота. Они откачали его с помощью кислородной маски и передали хозяевам жилища.

После этого силовики стали устанавливать причину пожара. Они выяснили, что в квартире сначала загорелся диван, а потом огонь перекинулся на стену. Однако свекровь хозяйки квартиры выдвинула свою версию.

«Женщина всю ответственность переложила на домашнего кота, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Сначала она говорила, что он постоянно ходил гадить за газовую плиту. И, мол, скорее всего животное повредило какой-нибудь провод во время отправления естественных надобностей. Дознаватели, естественно, стали проверять слова женщины, но было понятно, что здесь что-то не так».

Выяснилось, что пожар начался именно в той комнате, где играл оставленный без присмотра внук свекрови, пока его мама занималась своими делами в другой комнате. На основании этого дознаватели предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение ребенка с огнем, и кот тут не при чем.

«Когда женщина узнала о выводах сотрудников МЧС, она выдвинула новую версию. Мол, кот пошел, как обычно, под газовую плиту гадить, что-то там нарушил, выбежал с горящим хвостом и прыгнул на диван, который от этого загорелся. Сразу стало понятно, что бабушка выгораживает своего внука. Ведь она даже не присутствовала во время ЧП», — добавил источник.

Сейчас семья погорельцев пытается привести в порядок жилище. Кота же после пожара осмотрел ветеринарный врач: он пришел к выводу, что жизни и здоровью животного ничего не угрожает. К тому же, ветеринар обратил внимание на то, что шерсть животного осталась в целости и сохранности.