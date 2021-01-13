Денис Липаткин рассказал о неэффективности ПДД



Почему обязательное временное разделение пешеходных и транспортных потоков оказалось неэффективным, рассказал начальник сектора отдела эксплуатации Центра управления дорожным движением ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» Денис Липаткин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Есть ГОСТ 52289 — «Технические средства организации дорожного движения». Данный нормативный документ содержит требование об обязательном временном разделении пешеходных и транспортных потоков. То есть, если водитель едет, поворачивает налево, то пешеходу, с которым может возникнуть потенциальный конфликт, горит запрещающий сигнал», — объяснил Денис Липаткин.

Эксперт отметил, что данные разделения можно сделать при помощи дополнительных секций или выделенной пешеходной фазы. Он подчеркнул, что с недавних пор это требование стало обязательным. Теоретически оно должно было повысить безопасность дорожного движения, ведь если каждый передвигается в своей фазе, то нет никаких конфликтов. На практике же данное разделение приводит к ряду проблем.

«Первая проблема — массовое несоблюдение участниками дорожного движения требования сигналов светофора. Даже в статистике ГИБДД есть подобный пункт», — рассказал Денис Липаткин.

Эксперт подчеркнул, что совершенно не важно наличие ПДД, если они не соблюдаются.

«Вторая проблема — длинное время ожидания. Например, пешеход вынужден бежать на красный сигнал светофора, а в это же время водитель, который едет на разрешенный сигнал, развивает высокую скорость. Пешеход, в свою очередь, пытается быстро пересечь дорогу, не ожидая машину за углом. Комбинация этих условий повышает уровень аварийности», — сообщил специалист.

Денис Липаткин отметил, что также происходят заторы из-за снижения пропускной способности дорог. Это приводит к агрессивной езде водителей, а также к нарушению прочих требований ПДД. Эксперт считает, что обязательное требование разграничения перекрестков должно иметь рекомендательный характер.