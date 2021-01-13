Призрак Бенгази: герой сопротивления терроризму до операции «Аль-Карама»

Богатая история Ливии помнит немало легендарных личностей – Омар Мухтар, Тарик бен Зияд, Ахмад Шариф и многие другие герои, которые готовы были сложить свою голову на благо страны. Новое время также подарило великих людей, но не все они известны за пределами североафриканского государства. Один из таких героев – Салим Атыя Бенгасим Халид Наили, по прозвищу Афарид, что значит «призрак».

Родившийся 13 ноября 1978 года Салим рос в неблагополучном районе Бенгази на улице Палестина. Еще в юном возрасте он нашел свое призвание, когда вместе с отцом Атыя аль-Наили учился водить машину. После призыва в армию попал в танковый взвод и дослужился до командира взвода.

Родные и близкие описывают Салима как человека тихого, жизнерадостного и не терпящего несправедливости. Его уважали все – от мала до велика. Лидерские качества не только сделали Афарида наставником в глазах молодежи, но и помогли ему понять, что появившиеся в Бенгази в 2011 году люди с экстремистскими призывами пришли творить не добро, а зло. В результате он стал одним из лидеров сопротивления еще до антитеррористической операции фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара «Аль-Карама».

«Салим с 2011 года понимал, что здесь, в Ливии, есть люди из зарождавшегося «Исламского государства»1 (запрещено на территории РФ). Это чужаки, иностранцы с длинными бородами. Он говорил всем не связываться с ними, а сам вернулся в армию – пошел в спецназ Ас-Саика, чтобы бороться с терроризмом и любыми другими силами, пытавшимися оккупировать Ливию», – рассказывает корреспондентам Федерального агентства новостей Халима Али Жабалла Ибрахим Аблулли, мать Салима.

Узнав о вступлении Афарида в силы спецназначения, джихадисты не могли допустить этого. Они рассчитывали, что герой палестинской улицы примкнет к ним, а за его авторитетом пойдут и доверяющие ему люди. Боевики приезжали к дому Афарида, угрожая смертью ему, его семье и местным жителям. Однажды террористы заявили, что заминировали весь район. В тот же день Салим вместе с саперами проверил каждый закоулок с детектором – мин не оказалось.

Первая трагедия в семье Афарида произошла в начале октября 2013 года. Пропал отец семейства. Его похитили боевики и хотели либо обменять на главу спецназа Ваниса Бакамаду, либо получить три миллиона динаров. Террористы специально поставили невыполнимые условия и спустя время приступили к своему бесчеловечному плану.

«Когда они нашли тело, мой сын позвонил брату и сказал ему не приходить на похороны. Сам он тоже не собирался идти, чтобы не подвергать угрозе горожан. Между тем ливийцы скорбели по моему мужу, ему было 65 лет. Мы все уйдем на тот свет, и «Исламское государство» тоже обречено на смерть, но мы умираем со словами: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его», а они умирают как грешники, ведь они не мусульмане», – делится переживаниями мать Афарида.

После произошедшего Салим вместе с соратниками с новой силой продолжил бить противника. Одни из успешных атак оказались на лагеря террористов в Бенгази. Вместе с единомышленниками Афарид атаковал склад с вооружением боевиков в районе Тарик-аль-Матар, а также базу в Рафала Схати, где располагались несколько тысяч экстремистов. Из всех боев герой выходил без повреждений, и многие считали, что сам Аллах помогает ему.

Успех сопутствовал Афариду несколько лет, но фортуна не всегда благосклонна. 15 июля 2015 года Салим узнал, что несколько его друзей попали под обстрел в районе Лети. Он сразу выехал к ним на помощь.

Корреспондент ФАН рассказал, что Афарид не побоялся ворваться в оккупированный боевиками район ради спасения друзей, но нарвался на засаду, и шансов выжить у него уже не было.

Отец с детства учил Салима вождению и ремонту автомобилей, и память об Афариде теперь хранит эта машина, на которой он приехал спасать друзей. Ее успели отбить у террористов военные во время боев. Сейчас автомобиль установлен на оживленном участке дороги, через который ежедневно проезжает практически каждый бенгазиец. Что интересно: фотографий и видео о герое почти не осталось, но местные жители продолжают хранить память о борцах за свободу Ливии, вешают плакаты в их честь и сочиняют песни.

1 Организация запрещена на территории РФ.