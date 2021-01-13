Анатолий Вассерман рассказал, как Турция может заменить Великобританию в Евросоюзе

Брюссель проигнорирует призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана принять Турцию в ЕС после Brexit. Об этом в беседе с ФАН сообщил журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник прокомментировал недавнее заявление турецкого лидера о том, что вступление Турции в Евросоюз может устранить неопределенность, возникшую после выхода из объединения Великобритании.

«Скорее всего, ЕС никак не отреагирует на предложение Эрдогана. Официально отказывать не очень удобно, но согласиться еще неудобнее», — сказал журналист.

Он объяснил, чем конкретно обусловлена такая позиция Брюсселя.

«Во-первых, Турция имеет существенно иную культуру, нежели большая часть европейских стран, и вряд ли в этом плане что-то изменится. Во-вторых, в ЕС принят такой порядок, что вступающая туда страна закрывает у себя направления деятельности, конкурирующие с аналогичными сферами уже состоящих в этом объединении государств. Трудно представить, что Эрдоган откажется от своей промышленности ради этих правил», — пояснил эксперт.

В то же время он указал, как Анкара могла бы стать сопоставимой заменой после Brexit.

«Теоретически не исключено в некоторых сферах. Дело в том, что промышленность Великобритании, к сожалению, изрядно разрушена, в отличие от турецкой. Однако в финансовом плане Анкара не сможет заместить Лондон», — подытожил Анатолий Вассерман.

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