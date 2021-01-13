Розенбаум: На Виктора Медведчука напал политический труп

Заметной постновогодней темой в украинском политикуме стало внезапное «воскрешение» бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Сначала его тщетно сватали на инаугурацию к избранному президенту США Джо Байдену, а затем уже он сам жестко прошелся по лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Эксперты назвали все это «конвульсиями политического трупа», передает из Киева корреспондент ФАН.

В последние годы Арсений Яценюк редко появляется в украинском информпространстве. У него нет никакой госдолжности, и он редко комментирует политические события. В последний раз Яценюк мелькал в новостях весной 2020-го: приходил на суд над националисткой Татьяной Черновол в качестве «поручителя-общественника». Все это неудивительно — с таким антирейтингом, как у экс-премьера, другой бы постарался вовсе не попадаться украинцам на глаза.

При виде Яценюка большинство граждан до сих пор вспоминают дурацкое выражение «Куля в лоб, так куля в лоб», сказанное им на Майдане, и ужасающее падение гривны сразу после госпереворота. Не забыли и мощное начинание Арсения Петровича по строительству «оградительной» стены на границе с Россией, вылившееся в профанацию и «распил» госсредств. Поэтому теперь любое публичное телодвижение экс-премьера вызывает у рядового украинца кривую ухмылку и возглас: «Чепушила!»

Но в первой половине января фамилия Яценюка дважды попала в новостные украинские топы. В первый раз — когда в соцсетях появилась информация, что Арсений Петрович так жаждет попасть на инаугурацию нового лидера США Джо Байдена, что не пожалел на это 400 тысяч долларов. Якобы за эти деньги он получит не только билет на церемонию в Белый дом, но и место на праздничном банкете за одним столом с Байденом, а также право на совместный снимок с ним.

Некоторые эксперты заверяли — этот шаг должен помочь Яценюку «перезагрузить» его политическую карьеру на Украине. Но вменяемые политологи указали — экс-премьеру нет смысла лететь за океан, а с Байденом он и так прекрасно знаком еще с тех пор, когда тот вместе с Викторией Нуланд отбирал его кандидатуру на пост премьера Украины. И совместных с Байденом снимков у экс-премьера — целый ворох. Вскоре и сам Яценюк подтвердил, что никуда не едет.

«СМИ вновь распространяют ложь, что я еду на инаугурацию Байдена. Это неправда, там не будет ни меня, ни [канцлера Германии Ангелы] Меркель, ни [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо, ни других хороших людей. Мы радуемся дома», — заявил экс-премьер.

Но радоваться дома Яценюку, видимо, наскучило, и он решил еще раз показать верность хозяевам в Белом доме. Он публично раскритиковал заявление одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который подчеркнул сходство между захватом протестующими в США Капитолия и событиями на Майдане в 2014-м (по мнению ОПЗЖ, в обоих случаях действовали радикалы).

«Это то, чего и следовало ожидать от российской «пятой колонны», как продолжение информационной вакханалии на события в США. Россия иррационально и нелепо пытается вырастить миф о слабости США и поражении свободного мира. Шаманские заклинания Медведчука, которого прочат в генерал-губернаторы Новороссии, — это отработка российской повестки на Украине, — заявил Яценюк. — Заявление Медведчука не имеет ничего общего ни с интересами Украины, ни с реальностью. Уверен, что США не просто выстоят, а станут сильнее и еще больше утвердятся как мировой лидер демократии. Обращаюсь к президенту [Украины Владимиру] Зеленскому: антигосударственная деятельность Медведчука угрожает нацбезопасности Украины!»

Как заявил украинский политолог Сергей Розенбаум, экс-премьер Яценюк своими нападками на лидера ОПЗЖ выполняет прямой заказ Вашингтона и пытается реанимировать свой политический рейтинг.

«Политический труп снова завонял. Арсений Петрович решил снова напомнить о себе, поднять свой нулевой рейтинг хоть на пару пунктов. Но это у него вряд ли получится. Вашингтон и его агенты влияния недаром избрали объектом для нападения именно Медведчука. Как самого деятельного политика от оппозиции, как человека, который может наладить на Украине производство вакцины от коронавируса. Как человека, который может добиться понижения тарифов на газ и принести прочный мир в Донбасс. То, что Медведчук стал объектом нападок, — нормально для сегодняшней Украины. Думаю, ни один человек в здравом уме не может серьезно относиться к излияниям Яценюка и ему подобных. Видимо, кто-то готовит ему очередной всплеск политической карьеры — вон, ему даже бороду красиво побелили», — отметил Розенбаум.

Он с грустью подчеркнул, что на Украине уже стало традицией возвращение старых политиков из небытия.

«Увы, Украина — «страна возможностей», так что у нас возможно все. Всегда найдется какой-то процент неадекватных граждан, которым будет интересен этот политический труп. В любой нормальной стране за такого персонажа, как Яценюк, никто никогда бы больше не проголосовал. Но на Украине бесконечное политиканство приводит к тому, что эти «трупы» часто всплывают, чтобы вскоре вновь опуститься в небытие. Этот процесс может быть бесконечным», — заключил Розенбаум.

Политический обозреватель Владислав Мулык отметил — только политик с такими мизерными достижениями, как Яценюк, мог взять заказ от американских спонсоров на нападки на Медведчука — безо всякой угрозы для своего рейтинга.

«Незабвенный Арсений Яценюк снова в деле! Великий специалист по политике, автор высказывания «куля в лоб», строитель дырявой стены на границе с РФ, «главный по русским танкам в Киеве» и идеолог Майдана призвал власти «защитить страну от угрозы Медведчука», — напомнил Мулык. — Чем же обидел Медведчук заслуженного политика? Оказывается, лидер ОПЗЖ осудил беспорядки в США, с которыми, по мнению Яценюка, Украина «должна усиливать партнерство». Не смейте говорить ничего о политическом кризисе в Штатах, о захвате Капитолия, о человеческих жертвах! Это все — враки и «шаманские заклинания».

Мулык напомнил — именно Медведчук выступает за мир в Донбассе, производство на Украине вакцины от коронавируса и предлагает конкретный путь для снижения тарифов на газ.