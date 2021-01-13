В МЧС Крыма поделились предположениями о преемнике Шахова на посту министра



Крымское МЧС лишилось руководителя в начале января — глава министерства Сергей Шахов скончался в госпитале для больных коронавирусом. Как рассказал ФАН сотрудник спасательной службы в Симферополе, после смерти Сергея Шахова, который был главой ведомства почти 10 лет, среди его подчиненных повисло «напряженное чувство».

«Сначала было чувство растерянности, потом неизвестности. Сейчас уже легче — просто выполняем свою работу», — рассказал собеседник агентства, попросивший не называть его имени.

Он также добавил, что сейчас документы вместо Сергея Шахова подписывает первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Вадим Онищенко. На вопрос о том, есть ли сейчас понимание среди сотрудников, кто может занять вакантное кресло министра, собеседник ответить затруднился.

«В наших кулуарах такие обсуждения не ведутся. Я считаю, что у нас много достойных стать новым министром, даже тот же Вадим Александрович (Онищенко. - Прим. ФАН). Он в управлении МЧС также с 2011 года, первый зам — с 2014, был соратником Сергея Шахова», — предположил сотрудник ведомства.

По данным источников ФАН в Министерстве чрезвычайных ситуаций в Крыму, есть вероятность, что новым министром МЧС в регионе станет человек с материковой части России.

«Конечно, могут и назначить нам новых», — рассказали корреспонденту ФАН.

Напомним, министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов скончался в госпитале для больных коронавирусом 4 января этого года. Ему было 65 лет.