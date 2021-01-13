Германия готова ответить на санкции США по «Северному потоку — 2»

В Евросоюзе, прежде всего в Германии, угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов вызывают только раздражение. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Угрозы США

Государственный департамент США в январе предупредил о риске ограничительных мер в отношении европейских компаний, которые, по мнению американской власти, помогают России в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

«Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно», — заявил собеседник агентства.

В четверг или пятницу Госдеп планирует опубликовать доклад по компаниям, которые, по его мнению, участвуют в прокладке трубопровода.

Германия готова ответить

Как отметила Наталья Мильчакова, грозящая санкциями уходящая команда Дональда Трампа выглядит сейчас комично, особенно на фоне теоретически возможного импичмента президента. Однако на самом деле Госдеп просто делает то, что он должен делать — исполнять решение Конгресса по новым санкциям. В Евросоюзе и прежде всего в Германии эти угрозы со стороны США вызовут только раздражение.

«Но здесь есть более интересный аспект: до конца января в Германии состоится съезд правящей партии ХДС/ХСС, где будет выбран новый лидер партии, который поведет ее в сентябре на выборы в бундестаг, ведь Ангела Меркель уже объявила, что в выборах в этом году участвовать не будет, а после них покинет пост канцлера. Поэтому санкционные угрозы могут испугать немецкий бизнес, от мнения которого во многом зависит, кто будет новым преемником Меркель, и заставить его выбрать более сговорчивого лидера правящей партии. Либо, наоборот, санкции могут настолько разозлить бизнес, что он будет голосовать в первую очередь за того кандидата, который в наибольшей степени будет защищать его интересы», — пояснила Наталья Мильчакова.

По ее мнению, интересы немецкого бизнеса, причем не только энергетического, тесно связаны с реализацией «Северного потока — 2». Здесь и финансовый бизнес, и страховой, и производители оборудования, и многие другие предприятия и организации, оказывающие услуги оператору этого проекта. Так что за выборами преемника Меркель будет интересно понаблюдать, уверена экономист.

«А в Германии уже готов ответ на санкции — создание регионального фонда инвестиций в охрану окружающей среды. К проектам, в которые разрешено инвестировать этому фонду, уже отнесли «Северный поток — 2», выведя тем самым немецкий бизнес из-под возможных санкций. Цены на газ зимой резко растут, на данный момент на спотовом рынке Европы цена за газ составляет 335 долларов за тысячу кубометров, в то время как в начале сентября она составляла 180 долларов за тысячу кубометров. По сравнению с началом декабря рост составил более 50%», — добавила Наталья Мильчакова.

Она обратила внимание, что потребность Европы в российском трубопроводном газе очевидна. Ведь более никто не сможет обеспечить быстрые и бесперебойные поставки газа, только Россия.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского газопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.