Психолог объяснила, почему просмотр аниме может быть опасен для детей

В Петербурге подросток хотел покончить с собой точь-в-точь как в японском комиксе-аниме «Тетрадь смерти». Из-за этого прокуратура подала иск в Колпинский районный суд с требованием запретить аниме в России. Способны ли японские аниме довести ребенка до суицида и как уберечь детей от роковых ошибок, рассказала корреспонденту ФАН детский психолог Наталья Наумова.

Несколько лет назад в Екатеринбурге на комикс «Тетрадь смерти» обрушились родители девочки, которая покончила с собой. Они обвинили его в пропаганде смерти. И это еще не все случаи, когда дети подвергаются опасности из-за любви к аниме. Собеседница ФАН прокомментировала эту ситуацию.

«Тут большое значение имеет именно восприятие ребенка. Если ребенок воспринимает все, что происходит в мультфильме, как реальность, то это может нести опасность для него. Происходит это в связи с тем, что психика детей еще не окрепла», — пояснила психолог.

Наумова констатировала, что сложные взаимоотношения в семье подталкивают ребенка прислушиваться не к родителям, а к мультфильмам с негативными сюжетами.

«Даже несмотря на то, что семья может быть благополучна, ребенок может себя чувствовать в ней лишним. Родители могут заниматься зарабатыванием денег и не в чем не отказывать ребенку, но в тоже время не слышать его», — указала эксперт.

Неработающие мамы тоже могут не замечать проблем ребенка, поскольку заняты собой и бытом. Малыш не вовлечен в семейные дела и начинает чувствовать себя ненужным. Из-за этого у него выстраиваются сложные отношения с друзьями.

«В какой-то момент ребенок делает вывод, что поддержка исходит только от любимых мультфильмов. Находит в них что-то похожее для себя, то, что происходит в его жизни. И когда любимый его персонаж погибает — для него это естественное продолжение сценария, как ему стоит дальше поступить», — объяснила психолог.

Наталья уверена, что события, которые присутствуют в мультфильмах, способны погрузить детей в этот мир. Проблема заключается в том, что в сюжетах аниме часто можно встретить смерть главного персонажа.

«Наверняка помимо этого комикса в его жизни были еще какие-то проблемы. У детей в целом идут разговоры о том, что, если я не нужен в этом мире, то может быть лучше умереть», — рассказала собеседница ФАН.

Подростковый кризис и интересные события в фильме подталкивают подростков на мысли о смерти ради перерождения в более насыщенную и яркую жизнь.

«Важно, чтобы у ребенка выстраивались доверительные отношения с родителями. Когда ребенок попадет в беду, родители должны принять решение и внутри семьи поддержать ребенка. Если нет в семье контакта — тогда дети приходят за помощью к третьим лицам», — резюмировала Наумова.

Это комплексная проблема. Ребенок, который отлично ладит с семьей и сверстниками, не захочет покончить жизнь самоубийством после просмотра мультфильма, заключила эксперт. В каждом фильме человека затрагивает то, что болит. Когда психика ребенка расшатана на фоне ощущения ненужности — принимаются неверные решения.