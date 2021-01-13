Тихоокеанский флот расчищает ото льда базу подводных лодок

Москва, 13 января. Усилившиеся морозы привели к скоплению льда в ряде регионов, включая базу подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ). Моряки провели очистку местности.

К задаче по устранению ледяных скоплений были привлечены ледокол и буксиры вспомогательного ТОФ. Они провели обколку льда на площади, составляющей более 40 квадратных километров. Вода заледенела на глубину в один метр, в результате чего судоходство в акватории было практически блокировано, передает Минобороны России.

После завершения задачи был обеспечен проход кораблей через Авачинскую бухту и в районах мысов от Скалистого до Безымянного. Безопасно переместились уже 40 кораблей. До завершения зимы планируется совершить не менее 100 выходов для очистки ото льда и обеспечения безопасной навигации в регионе.

Ранее военное ведомство сообщало, что ТОФ провел за 2020 год более 250 учений по десантированию.