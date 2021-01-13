Экономист назвал главную причину дополнительной индексации пенсий

Идеи дополнительной индексации пенсий давно обсуждаются, и сейчас как раз назрела необходимость дать им конкретную экономическую оценку и вплотную рассчитать финансовые возможности государства. Об этом в комментарии ФАН рассказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Депутаты от ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года. Об этом сообщил один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Как отметил Андрей Лобода, данная инициатива является органичным продолжением уже действующего курса на социализацию российской экономики. Президент задал такое направления более десяти лет назад, поэтому это всего лишь очередной шаг к выходу на качественно новый уровень развития не только экономики, но и социальной ответственности государства.

«В популизме и новаторстве авторов инициативы вряд ли можно обвинить, так как подобные идеи давно обсуждаются, и сейчас как раз назрела необходимость дать им конкретную экономическую оценку и вплотную рассчитать финансовые возможности государства. То есть определить, каков будет размер второй индексации», — пояснил Андрей Лобода.

Эксперт обратил внимание, что ежегодно пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции. Второй этап индексации, по всей видимости, будет учитывать прогнозный рост будущей инфляции.

«Подобная помощь, безусловно, поддержит самые незащищенные социальные слои населения, а также вернется в экономику — российские пенсионеры потратят полученные дотации однозначно внутри страны», — заключил Андрей Лобода.

Согласно проекту закона, социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год в соответствии с действующим порядком. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля, в случае если темпы инфляции за прошлый год превысят темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.

Предлагается также индексировать страховые пенсии с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, с 2025 года — ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год, с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.