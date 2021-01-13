Абрамченко провела заседание комиссии по расследованию крушения судна «Онега»

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела заседание комиссии, на которой обсудили вопросы поддержки пострадавших и семей погибших моряков в результате крушения в Баренцевом море судна «Онега». В видеоконференции приняли участие представители Минтруда, МЧС, МВД, Генеральной прокуратуры, Росрыболовства и Росморречфлота. Также к обсуждению присоединились главы двух регионов — губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, оказание помощи семьям моряков находится на особом контроле Правительства. Администрации субъектов оказывают всю необходимую материальную и психологическую помощь родственникам экипажа судна «Онега». Поддержка также оказывается Фондом социального страхования и собственником затонувшего судна — рыболовецким колхозом имени М.И. Калинина. На заседании комиссии отмечены действия для предотвращения подобных ситуаций для вышедших в рейд кораблей. Также продолжается работа по установлению всех подробностей происшествия.

30 и 31 декабря 2020 года страховые выплаты получили члены семьей всех 17 пропавших членов экипажа рыболовецкого судна. Денежную помощь получили 25 получателей на общую сумму 12,4 млн рублей. Еще по 11 членам семей идет сбор недостающих документов для последующих денежных выплат Фондом социального страхования. Собственником «Онеги» произведена денежная выплата в размере 500 тысяч рублей членам семей экипажа, в том числе спасшимся морякам. В январе будет произведена дополнительная выплата — тоже 500 тысяч рублей. Кроме того, колхоз окажет правовую помощь для получения членам семей погибших страховых выплат.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что дополнительно проводится работа с индивидуальными обращениями родственников рыбаков. Будет оказана необходимая медпомощь, содействие в трудоустройстве, а также в переводе получающих образование детей с платной на бюджетную форму обучения.

По словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, для оказания помощи семье погибшего рыбака из Архангельска из резервного фонда регионального правительства выделен 1 млн рублей. Кроме того, предприятие-собственник затонувшего судна, зарегистрированное в Архангельской области, разрабатывает систему оказания адресной поддержки семьям погибших моряков.

Спасательная и поисковая операции в Баренцевом море на месте ЧП с рыболовным траулером «Онега» были завершены в январе 2021 года. По предварительной информации, судно подверглось серьезному обледенению. Ространснадзор установил, что технически судно было готово к промыслу в осенне-зимний период.