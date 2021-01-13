Мужчину похитили и в течение ночи вымогали деньги в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 января. Двое мужчин силой посадили в машину 29-летнего молодого человека и всю ночь ездили с ним по Санкт-Петербургу, вымогая деньги.

Похитители избили петербуржца, предварительно закрыв ему глаза шапкой, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Преступники требовали компенсацию за некий разбитый в ДТП автомобиль.

Днем следующего дня похитители остановились у магазина с банкоматом и заставили молодого человека снять 40 тысяч рублей. После его отпустили с требованием на следующий день передать им еще 100 тысяч рублей. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее командира полка ДПС задержали по подозрению в вымогательстве денежных средств у водителей. Подозреваемый разработал целую схему, как получать взятки от граждан.