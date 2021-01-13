Перенесшие COVID-19 жители Приморья могут стать донорами плазмы

Владивосток, 13 января. Приморцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут помочь российским ученым достичь новых успехов в борьбе с COVID-19.

Содействие можно оказать, став донором плазмы, вокруг которой уже формируется комплексная терапия для лечения инфицированных. Забор биоматериалов осуществляет ГБУЗ «Краевая станция переливания крови», процедуры проходят исключительно на добровольной и безвозмездной основах.

Стать донором возможно только в случае соблюдения ряда условий. Кандидатом могут стать те, кто ранее активно принимал участие в подобных мероприятиях. Кроме того, донация рекомендована не ранее чем через две недели после выздоровления и людям, которые не имеют противопоказаний от врача.

«Процедура плазмафереза длится не более получаса. Возможны повторные донации с интервалами в 14 дней», — говорится на сайте правительства региона.

Ранее свыше 800 доз антиковидной плазмы доставили в Курск для лечения пациентов. Более 65% инфицированных, получивших ее, выписывались на начальных сроках заболевания, отметил глава областной станции региона по переливанию крови Алексей Ковалев.