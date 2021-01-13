В США призвали работодателей не нанимать людей, сотрудничавших с офисом Трампа

Вашингтон, 13 января. Аналитик Независимого женского форума Келси Болар шокирована угрозами журнала Forbes в отношении работодателей, нанявших чиновников из администрации лидера США Дональда Трампа.

Главный контент-менеджер американского издания Forbes Рэндалл Лейн недавно заявил, что компании не должны нанимать чиновников, работавших и работающих на администрацию Трампа. В своей статье он заявил, что Forbes будет фактически дискредитировать таких работодателей.

«Пусть это станет известно деловому миру: наймите любого из <…> «сказочников» Трампа, и Forbes будет считать, что все, о чем говорит ваша компания <…>, — ложь», — написал Лейн.

Последовавшее от Лейна предупреждение прокомментировала Болар. Она возмущена тем, что человек за свои взгляды может получить отказ в работе. По ее мнению, демократы фактически устроили чистку.

Болар добавила, что избранный президент США Джо Байден должен привнести в страну единство, но на его пути стоит «опасная культура уничтожения», которая может сломать все его планы.

«Это опасная культура уничтожения, которая отказывает любому американцу, поддержавшему президента Трампа или работавшему в его администрации, в базовых возможностях найти новую работу», — жестко ответила Болар в интервью Fox News.

В начале года в Соединенных Штатах начались акции протеста сторонников американского лидера. Митингующие взяли здание Капитолия с требованием пересмотра результатов президентских выборов. Сейчас в стране действует режим ЧС, он введен в связи с беспорядками до инаугурации Байдена, которая намечена на 20 января.

Недавно в США разоблачили Майкла Беллера, главного юрисконсульта Службы общественного вещания (PBS). Он предлагал закидать Белый дом «коктейлями Молотова» в случае поражения демократов и радовался смертям сторонников Трампа от коронавируса.