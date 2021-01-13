Чак Норрис опроверг информацию о своем участии в вашингтонском митинге

Вашингтон, 13 января. Актер из США Чак Норрис сообщил, что не принимал участия в митинге, устроенном активистами Make America Great Again (MAGA). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Актер резко осудил протестные акции, заявив что не поддерживает насильственные действия в любом их проявлении. «Крутой Уокер» подчеркнул, что всегда выступает за закон и порядок, которые являются основой любого процветающего государства.

Представитель Чака Норриса Эрик Критцер отметил, что сейчас актер проводит время со своей семьей на ранчо в штате Техас. К тому же Чак намного красивее, добавил Критцер, комментируя распространенное в соцсетях фото с митинга.

Один из участников акции в Вашингтоне опубликовал селфи вместе с человеком, похожим на звезду боевиков. После обнародования снимка на Чака Норриса посыпался шквал критики и гневных обвинений в нацизме.