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Власти Киргизии заявили о сохранении официального статуса русского языка

Власти Киргизии заявили о сохранении официального статуса русского языка

Бишкек, 13 января. Русский язык останется государственным на территории Киргизии. Соответствующее заявление сделал президент республики Садыр Жапаров.

Жапаров напомнил, что русский язык уже давно носит официальный статус. В ближайшее время каких-либо изменений в этом направлении не планируется. Глава республики добавил, что Бишкек будет продолжать стратегические отношения с Москвой.

Досрочные выборы президента Киргизии прошли в минувшее воскресенье. По итогам результатов голосования, почти 80% избирателей проголосовали за Садыра Жапарова.

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