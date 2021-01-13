Составлен рейтинг лучших городов РФ для стремительного карьерного роста

Москва, 13 января. Россияне назвали лучшие города в стране для построения карьеры. На первой строчке оказалась Москва. В ее пользу высказались 59% респондентов, сообщили в сервисе «Работа.ру».

Вторую позицию занял Санкт-Петербург (32%). В первой пятерке также оказались Краснодар (27%), Сочи (24%) и Екатеринбург (23%).

За Казань проголосовали 18% опрошенных. Новосибирск выбрали 16% респондентов. Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород (11%) и Самара (11%) замкнули первую десятку рейтинга. Участие в опросе приняли 3500 человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Эксперты рынка труда ранее составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве. Первое место в нем заняла должность зубного техника с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц.