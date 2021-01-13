Ученые брянского БГТУ рассказали о дешевом способе укрепить оборону танков

Брянск, 13 января. Обычная проволока при правильном применении может значительно увеличить обороноспособность военной техники, заявили в Брянском государственном техническом университете (БГТУ).

Разработкой ученых всерьез заинтересовались оборонные предприятия. Прочно сделанная проволока может стать не только дешевым способом повысить оборонительные способности танков, но и легким, не влияющим на скорость передвижения и маневренность боевой машины, заявили ученые БГТУ.

Эксперты рассказали, что по новой технологии броня будет создаваться аддиционным методом с помощью сплавления проволочных элементов. После этого должна быть повышена ее прочность. Ученые предложили использовать волновое деформационное воздействие.

Представители Фонда перспективных исследований (ФПИ) заявили, что предложенная технология значительно понизит затраты металла на создание броневого покрытия. Также в ведомстве отметили, что такая броня легче стандартной примерно на 20%.

Несколько дней назад появилась информация о том, что еще один государственный университет работает над новой технологией обороноспособности государства. Сотрудники НИИ РиПУ ЮФУ занимаются разработкой робототехнических комплексов воздушного, наземного и морского базирования.