Администрация YouTube временно заблокировала аккаунт Трампа

Вашингтон, 13 января. Действующий президент США Дональд Трамп не сможет вести трансляции и публиковать видео с официальной учетной записи в YouTube как минимум неделю.

Соответствующее заявление представителей видеохостинга опубликовано на портале Axios. В сообщении говорится, что последний ролик на канале американского лидера «спровоцировал насилие» и был удален. Кроме того, официальный аккаунт Трампа не сможет как минимум неделю публиковать новые видео. В компании подчеркнули, что этот срок может быть увеличен.

Ранее Twitter на постоянной основе заблокировал доступ к аккаунту Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также были заморожены учетные записи главы Белого дома в Facebook и Instagram. После этого американский лидер заявил о планах по созданию собственной социальной сети.