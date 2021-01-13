Банк России разъяснил новые правила контроля оборота наличных

Москва, 13 января. Новые правила контроля наличных расчетов призваны облегчить жизнь банков, заявила пресс-служба Центробанка. Изменения вступили в силу 10 января.

В Банке России отметили, что поправки к закону не несут революционных изменений. Например, по-прежнему остается обязанность финансовых организаций предоставлять сведения об исчерпывающем перечне операций в Росфинмониторинг, не изменилась сумму самих операций.

«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», — говорится в сообщении Центробанка.

Согласно заявлению ЦБ, все подлежащие контролю операции будут распределяться между финансовыми институтами в зависимости от характера и специфики их деятельности.

Новые правила контроля за операциями с наличными стали действовать в России с 10 января. Теперь, в частности, данные о снятии и зачислении наличных средств на сумму более 600 тысяч рублей будут отправляться в Росфинмониторинг.