Более 72,5 тысячи пенсионеров получат надбавки к выплатам в Приморском крае

Владивосток, 13 января. Бюджет Приморского края предусматривает 3,2 миллиарда рублей на доплаты к пенсии более 72,5 тысячи человек, сообщило министерство труда и социальной политики региона.

Право на меру социальной поддержки получат неработающие пенсионеры с доходом ниже 12 119 рублей. Льготы получат инвалиды детства, которые лишились здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии, а также дети, потерявшие кормильца. Как поясняет ведомство, доплаты будут производиться уже с этого года.

«Уже в январе мы предусмотрели на этот вид поддержки пенсионеров 262 миллиона рублей», – информирует министр Светлана Красицкая.

Ранее экономист Александр Сафонов назвал способ повысить пенсии в России. По мнению специалиста, это можно сделать только за счет увеличения МРОТ.