Родители челябинца предстанут перед судом из-за игры сына на скрипке

Челябинск, 13 января. Правоохранительные органы Челябинска возбудили дело из-за игры девятилетнего мальчика на скрипке после жалоб соседей. Он занимался музыкой поздно вечером.

Ребенок впервые взял скрипку в руки в пять лет. Для совершенствования навыков ему приходится активно работать дома. Соседи, недовольные постоянно звучащей музыкой, обратились с жалобой в полицию.

Полицейские составили в отношении родителей юного скрипача протокол из-за нарушения тишины в ночное время. Семье грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Мать ребенка указала, что сын учится во вторую смену и на выполнение домашнего задания у него остается только вечер. По ее словам, мальчик не нарушает закон, поскольку занимается музыкой в строго отведенное для этого время.

«Мы играем много, не спорю, но все в пределах закона — в будни до 10 вечера, в выходные до 11 [вечера], — пояснила мать скрипача в беседе с 74.ru. — Сын занимается, а соседи наряд вызывают — это же ненормально. Причем у них нет никаких доказательств ночной игры, просто жалуются, и все».

В начале года после страшного дорожного происшествия с детской командой по хоккею в Челябинске Следственный комитет начал проверки. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал установить обстоятельства аварии, в которой погиб человек.