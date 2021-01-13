Наталья Рудова в ярком бикини произвела фурор в Сети

Москва, 13 января. Актриса Наталья Рудова находится на отдыхе в Дубае. Девушка периодически радует фанатов откровенными фото. В этот раз звезда похвасталась стройной фигурой в ярко-желтом купальнике.

Знаменитость наслаждается теплыми днями в Дубае вместе со своей подругой Анастасией Решетовой, которая пару месяцев назад рассталась с рэпером Тимати. Подруги весело проводят время, отдыхая на красивых курортах. Актриса регулярно делает фото- и видеоотчет для поклонников, рассказывая о своем новогоднем отпуске.

На днях на странице звезды сериала «Татьянин день» появились новые фотографии, сделанные в бассейне. Актриса позирует в желтом бикини, демонстрируя идеальную фигуру. Этим солнечным кадром артистка передала привет своим преданным поклонникам.

Мимо такой соблазнительной публикации не смогли пройти фанаты актрисы. Звезда произвела настоящий фурор в Сети. Рудову одарили комплиментами и отметили ее точеную фигуру.

«Огонь девочка», — восхитился подписчик.

«Круто выглядишь! Молодец!» — похвалил другой.

«Безупречная фигура! Очень красивый человек», — добавила поклонница.

«Красивая», — отметил фанат 37-летней актрисы.

Пикантные фотографии Натальи Рудовой в социальной сети не редкость. На одном из последних подобных снимков звезда позировала в телесном открытом купальнике на яхте. Наталья уже признавалась, что не только не стесняется демонстрировать свое тело, но и не беспокоится, что будут думать ее будущие дети о снимках в стиле ню. Звезда российского кинематографа убеждена, что дети могут «наслаждаться красотой мамы».