Составлен список самых популярных маршрутов по России в январе

Москва, 13 января. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые востребованные маршруты у россиян в период новогодних праздников.

В начале января жители РФ чаще всего приобретали авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также в списке популярных направлений оказались Краснодар, Махачкала, Ростов-на-Дону, Симферополь и Минеральные Воды, передает RT. На поездах россияне чаще всего отправлялись в Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодар.

Ранее эксперты OneTwoTrip рассказали о наиболее востребованных автобусных маршрутах у россиян в 2020 году. В тройке лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.