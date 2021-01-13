Количество аварий с нетрезвыми водителями сократилось за 2020 год в России

Москва, 13 января. Число ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения за прошлый год сократилось на 7% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ГИБДД России.

За 2020 год более 270 тысяч россиян были привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Этот показатель практически на 3% ниже данных за 2019 год. В Госавтоинспекции отмечают, что пик аварий пришелся на лето прошлого года, а меньше всего ДТП случилось в феврале и ноябре.

Всего за указанный период на российских дорогах произошло около 13,8 тысячи ДТП с пьяными водителями. Двумя годами ранее эта цифра составляла 14,8 тысячи происшествий, из них четыре тысячи были с летальным исходом. За 2020 год количество погибших в ДТП с нетрезвыми водителями сократилось до 3,5 тысячи человек.

Ранее Минюст РФ сообщил об ужесточении наказаний за нарушение правил ПДД. Изменениям могут подвергнуться и санкции за вождение в пьяном виде.