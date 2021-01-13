Светлана Лобода соблазнила фанатов длинными ногами в мини-платье

Москва, 13 января. Популярная певица Светлана Лобода вновь удивила своих поклонников. На этот раз фанаты трепетали от длинных ног знаменитости.

Артистка надела необычное белое платье-рубашку с черными вставками. Образ 38-летняя знаменитость дополнила лакированными туфлями черного цвета и сумочкой от известного французского бренда. Судя по нескольким Storis в Instagram, исполнительница «выгуливала» платье на вечеринку.

«Мысли о вечном», — скромно подписала снимок звезда сцены в своих соцсетях.

Поклонники сделали массу комплиментов знаменитости. Больше всего их привлекли длинные стройные ноги артистки.

«Эти ноги... Синхронное плавание по вам плачет», — заметила подписчица.

«Ноги длиннее пальм», — удивился фанат.

«Как же хочется ползать у ваших ног», — написал фолловер под фотографией.

Другие же вновь раскритиковали смелость исполнительницы. Они заметили, что вызывающие наряды только портят репутацию Лободы, особенно, когда она фотографируется рядом со своими детьми. Другие же отметили одинаковое выражение лица на всех снимках певицы. А некоторые и вовсе разглядели в костюме Лободы шахматную доску.

«Как итальянский макарон, ей богу», — сравнил подписчик.

«Снизу-то не дует?» — уточнил фанат.

«Светлана, а вы бываете веселой?» — задал вопрос поклонник.

Знаменитость регулярно публикует на своей странице в Instagram кадры, радуя преданных поклонников. Недавно Светлана похвасталась перед фанатами роскошным платьем, которое стоит более 300 тысяч рублей. Певица выбрала наряд от дома высокой моды Alexander McQueen.