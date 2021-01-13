Синоптики предупредили о лавинной опасности пять городских округов Сахалина

Южно-Сахалинск, 13 января. Сход снежных лавин ожидается 14 января на территории пяти городских округов Сахалинской области. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.

Лавиноопасными станут Александровск-Сахалинский, Смирныховский, Холмский, Долинский городские округа и Южно-Сахалинск, сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды области. В остальных частях региона серьезной опасности схода лавин нет.

Сейчас в перечисленных районах идет сильный снег, погода безветренная. Недавно МЧС объявили на островах штормовое предупреждение из-за надвигающегося снежного циклона.

Спасатели ранее также заявили о возможном повторном сходе лавин около турбазы «Гора Отдельная» под Норильском, где недавно произошла трагедия. Из-за сошедшей снежной массы погибли три человека.