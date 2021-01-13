Автомобиль Tesla распознал «человека» на безлюдном кладбище

Москва, 13 января. Пользователи Сети заподозрили автомобиль Tesla в способности фиксировать призраков. Владелец электрокара записал необычное видео во время посещения кладбища.

Экран автопилота показал значок пешехода, который при приближении автомобиля убегает в сторону. Это обычная ситуация для оживленной улицы, но инцидент произошел на безлюдном кладбище.

«Рядом с машиной было привидение», — предположил один из подписчиков владельца Tesla.

«Может, распознает лица на могильных фотографиях?» — поинтересовался комментатор.

Кто-то предположил, что система предотвращения столкновений дала сбой. Однако нашлись и те, кто предложил очевидцу необычного явления вернуться на кладбище и попробовать еще раз «увидеть» призрака. Мужчина признался, что ему пока страшновато это делать.

Ранее основатель компании Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком на планете. Его состояние оценивается в 185 миллиардов долларов.