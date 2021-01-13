США вновь пригрозили европейским компаниям санкциями из-за Nord Stream 2

Вашингтон, 13 января. Власти США пытаются донести до компаний Евросоюза всю серьезность своих намерений относительно введения новых санкций в отношении причастных к строительству «Северного потока — 2».

Очередное предупреждение для европейских организаций озвучил источник СМИ, знакомый с ситуацией. До конца рабочей недели Госдеп планирует обнародовать перечень предприятий, которые, как считает Вашингтон, способствуют реализации проекта.

«Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно», — заявил собеседник журналистов.

Ранее топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода оценил ход работ по прокладке трубопровода. По его словам, задействованные в проекте компании уверенно движутся к завершению строительства и уже совсем скоро газопровод будет введен в эксплуатацию.