ВВС Израиля нанесли удар по сирийским Дейр-эз-Зору и Абу-Кемалю

Дамаск, 13 января. ВВС Израиля нанесли ракетный удар по целям в районе сирийских городов Дейр-эз-Зор и Абу-Кемаль на границе с Ираком.
Согласно данным Telegram-канала «Рыбарь», было нанесено более 50 ударов по позициям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также «Хезболлы», «Фатимидов», «Зейнабитов» и иракских отрядов «Хашд Шааби». Отмечается, что это самый массированный обстрел проиранских формирований на ирако-сирийской границе.
Сирийская Арабская Армия (САА) подтверждает смерть пятерых военных. Точной информации о потерях проиранских формирований нет. Местные телеканалы сообщают о десятках машин скорой помощи на месте происшествия.
حمله اسراییل به مواضع نیروی قدس سپاه در سوریه— Shabzadeh (@Shabzadeh5) January 13, 2021
انبار فاطمیون در غرب دیر الزور
مرکز نصر الایرانی در خیابان پرت سعید در دیر الزور
مواضع حزب الله عراق در نزدیکی منطقه مرزی البوکمال pic.twitter.com/UsVvf6nCnZ
Известно, что в результате обстрела были повреждены стратегические объекты, включая штаб-квартиру службы военной контрразведки и радиовышку на высотах Аль-Хаджиф (все в Дейр-эз-Зоре). Также поражены объекты в районах Абу-Кемаля Аль-Хазам, Аль-Джамъият, Ас-Суляс, пострадала больница «Аиша».
مستودعات عياش ???? pic.twitter.com/HcLCYae2XW— ????????????????Иракский воин (@russian1991r) January 13, 2021
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сделал очередное антииранское заявление. По его словам, «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) якобы поддерживает связи с Ираном на протяжении трех десятилетий. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил, что заявления Помпео о связях Тегерана с «Аль-Каидой» являются вымышленными. Иран на протяжении всего конфликта в Сирии боролся с «Аль-Каидой» и другими террористическими организациями. В Иране отметили, что обвинения США используются в качестве предлога для силового давления на Тегеран.
1 Организация запрещена на территории РФ.