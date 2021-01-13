ВВС Израиля нанесли удар по сирийским Дейр-эз-Зору и Абу-Кемалю

Дамаск, 13 января. ВВС Израиля нанесли ракетный удар по целям в районе сирийских городов Дейр-эз-Зор и Абу-Кемаль на границе с Ираком.

Согласно данным Telegram-канала «Рыбарь», было нанесено более 50 ударов по позициям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также «Хезболлы», «Фатимидов», «Зейнабитов» и иракских отрядов «Хашд Шааби». Отмечается, что это самый массированный обстрел проиранских формирований на ирако-сирийской границе.

Сирийская Арабская Армия (САА) подтверждает смерть пятерых военных. Точной информации о потерях проиранских формирований нет. Местные телеканалы сообщают о десятках машин скорой помощи на месте происшествия.

حمله اسراییل به مواضع نیروی قدس سپاه در سوریه



انبار فاطمیون در غرب دیر الزور

مرکز نصر الایرانی در خیابان پرت سعید در دیر الزور

مواضع حزب الله عراق در نزدیکی منطقه مرزی البوکمال pic.twitter.com/UsVvf6nCnZ — Shabzadeh (@Shabzadeh5) January 13, 2021

Известно, что в результате обстрела были повреждены стратегические объекты, включая штаб-квартиру службы военной контрразведки и радиовышку на высотах Аль-Хаджиф (все в Дейр-эз-Зоре). Также поражены объекты в районах Абу-Кемаля Аль-Хазам, Аль-Джамъият, Ас-Суляс, пострадала больница «Аиша».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сделал очередное антииранское заявление. По его словам, «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) якобы поддерживает связи с Ираном на протяжении трех десятилетий. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил, что заявления Помпео о связях Тегерана с «Аль-Каидой» являются вымышленными. Иран на протяжении всего конфликта в Сирии боролся с «Аль-Каидой» и другими террористическими организациями. В Иране отметили, что обвинения США используются в качестве предлога для силового давления на Тегеран.

1 Организация запрещена на территории РФ.