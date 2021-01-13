Ушел из жизни звезда сериала «Дальнобойщики» Денис Карасев

Москва, 13 января. Российский актер Денис Карасев, известный широкому зрителю по ролям в сериалах «Дальнобойщики» и «Адмирал», скончался на 58-м году жизни, сообщают СМИ.

Артист, по непроверенной информации, умер в своей московской квартире. Предположительно, он почувствовал недомогание, после чего его состояние продолжило ухудшаться. На место событий оперативно прибыла карета скорой помощи, однако все попытки медиков спасти Карасева оказались тщетны.

В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств инцидента. Возможной причиной смерти актера называется сердечная недостаточность.

Ранее ушел из жизни российский видеоблогер Денис Бейсовский. Талантливый мужчина скончался от осложнений, вызванных COVID-19.