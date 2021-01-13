Экономист Бабин рассказал об изменениях курса рубля в ближайшие дни

Москва, 13 января. Рубль продолжит оставаться под давлением из-за восстановления доллара США. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Нисходящая динамика российского долгового рынка, а также снижение развивающихся валют не дает рублю укрепиться, несмотря на высокие цены на нефть, передает «Прайм». В ближайшие дни стоимость 1 доллара может составить 75 рублей. Ситуацию осложнила победа сразу двух демократов в Сенате США.

«Это позволит Байдену легче проводить законопроекты, в том числе санкционной направленности. Тем не менее, пока эта угроза несколько ослабла, в том числе, из-за политического кризиса в США, связанного с действиями Трампа и его сторонников», — полагает Бабин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что социально-экономическая ситуация 2020 года в России была не такой плохой. Прошлые года демонстрировали худшие показатели.