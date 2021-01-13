Ходченкова в свитере на голое тело вызвала у фанатов бурю эмоций

Москва, 13 января. Актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась в свитере на голое тело. Ее внешний вид дал фанатам повод для проявления эмоций в социальной сети.

Публикацией снимка в Instagram актриса в очередной раз доказала подписчикам, что тщательно заботится о своей внешности. Она правильно питается и занимается танцами на пилоне.

На фото хорошо видны стройные ноги Ходченковой. Фанаты не обошли их своим вниманием.

«Ножки – огонь! А вы – само очарование!» – отмечено в комментариях.

Некоторых подписчиков образ актрисы побудил на признания в любви. Ходченкову назвали «повелительницей сердец» и «самой лучшей и красивой актрисой».

«Невозможно не влюбиться! Нежная леди!» – признались фанаты.

В теплые страны на зимних каникулах Ходченкова не улетела. Она предпочла проводить время в сосновом бору, где расположен домодедовский туристический комплекс. Своим выбором актриса осталась довольна.

Кинозвезда поселилась в деревянном доме с панорамными окнами. В лесу она неспешно прогуливается, наслаждаясь зимней природой.

Ходченкова ранее призналась, что получает удовольствие от съемок постельных сцен. В кино ей нередко приходится имитировать интимную близость. Работа над такими эпизодами, по словам актрисы, позволяет ей весело провести время. На партнеров с хорошим чувством юмора ей везет.

Недавно на экраны вышел новый фильм с участием Ходченковой. Светлана сыграла роль известной российской саблистки, которая мечтала завоевать олимпийское золото.