Компьютерная игра с фразами Жириновского появится в России

Москва, 13 января. Шуточная компьютерная игра Call of LDPR выйдет в продажу 19 января. Об этом заявил зампред фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов.

Создателем игры выступил его помощник и видеоблогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов), передает РИА Новости. Пользователи смогут выступить в роли обычного парня из небольшого города, который будет попадать в разные ситуации, не имеющие ничего общего с реальностью, отметил Власов. Он добавил, что в игре можно будет услышать реальные фразы лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Впервые в России, может быть, даже в мире, будет создана игра про политическую партию, про ее работу. [...] Эта юмористическая игра лишний раз заставит пользователя уже серьезно заинтересовать политической партией после того, как он поиграет. Может, ему захочется прийти, вступить и начать свой политический путь», — пояснил парламентарий.

Жириновский ранее посоветовал россиянам добрее относиться друг к другу. Он порекомендовал отказаться от зависти и ревности и стать милосердными.