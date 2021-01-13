Раскрыты особенности в проявлении «британского» штамма коронавируса у детей

Москва, 13 января. «Британский» штамм коронавируса в отличие от уже известной всем разновидности быстро распространяется среди детей. COVID-19 у них протекает с рядом ключевых особенностей.

Более 50% инфицированных, не достигшие 18-летнего возраста, испытывают утомление, некоторые из них даже замыкаются в себе. У грудничков при заболевании фиксируются приступы плача и истерики. Также у них может пропасть аппетит.

Свыше половины юных пациентов страдают от болей в животе и дискомфорта в области головы. Зачастую эти два признака проявляются одновременно, поэтому родителям рекомендуется более полно расспросить ребенка о симптоматике. Кроме того, подавляющее большинство зараженных детей жалуются на жар и воспаленное горло.

Новая разновидность коронавируса, выявленная ранее в Великобритании, передается быстрее. Такой вывод на основе результатов исследования сделали специалисты берлинской клиники.