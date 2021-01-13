iPhone 12 возглавил рейтинг самых популярных 5G-смартфонов в России

Москва, 13 января. Специалисты «М.Видео-Эльдорадо» изучили спрос в России на смартфоны с поддержкой 5G за 2020 год.

Самой востребованной на российском рынке стала продукция американской компании Apple. Модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max заняли первые строчки рейтинга. Тройку лидеров замкнул девайс от Samsung — Galaxy S20 Ultra. В топ-5 также вошли Honor 30 и iPhone 12 Pro.

Представленный пять лет назад iPhone 7 рекордно подешевел на российском рынке. В 2016 году стоимость смартфона составляла порядка 60 тыс. рублей. Сейчас же, любители «яблочной» техники могут приобрести устройство за 24 тыс. рублей. Аналитики предполагают, что данная модель будет актуальна еще несколько лет.