Хирурги Луганска проводят сложные операции на сердце и сосудах

Луганск, 13 января. Луганские врачи столкнулись с высоким уровнем инфарктов среди жителей республики. Это связано с отсутствием должной медицинской помощи в период 2014–2015 годов.

Пациентам в этот отрезок времени не предоставляли качественное обследование и лечение. В связи с этим у людей развился ряд патологий и осложнений, пояснил заведующий отделением кардиохирургии ЛРКБ Роман Мирошников.

Только в 2019 году луганские хирурги провели около 50 сложных операций по различным направлениям. Во время пандемии коронавируса нагрузка на медицинскую систему увеличилась, однако врачи продолжали лечить пациентов с проблемами сосудов и сердца.

Неправильное питание является одной из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление красного мяса негативно сказывается на здоровье сосудов и сердца.