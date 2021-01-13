Парень из Канады убил всю свою семью из-за игровой зависимости

Оттава, 13 января. Житель Маркхема в Канаде Менхаз Заман жестоко расправился со своей семьей, чтобы скрыть отчисление из университета и пристрастие к онлайн-играм. Об этом пишет The Mirror.

Родители 23-летнего парня были уверены, что их сын учится на инженера в престижном вузе и очень им гордились. Однако в действительности молодой человек был отчислен, потому что не справлялся с учебой и целыми днями играл в онлайн-игры. Заман на протяжении нескольких лет каждое утро уезжал из дома с ноутбуком, чтобы создать видимость получения образования.

За день до вручения дипломов, молодой человек решил убить родственников, чтобы скрыть от них правду. Сначала парень расправился с матерью и бабушкой, а после полуночи убил вернувшуюся с работы сестру и отца.

О преступлении Заман рассказал своим интернет-друзьям, которые и вызвали полицию. Канадский суд приговорил убийцу к пожизненному заключению без права на помилование в течение 40 лет.

Ранее в Казани был задержан 22-летний парень по подозрению в убийстве своей девушки и ее родителей. Было возбуждено уголовное дело, СК проводит расследование.