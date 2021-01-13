Экс-участник «Фабрики звезд» рассказал, как интим музыкантов попал на камеры

Москва, 13 января. Один из финалистов шоу «Фабрика звезд» Арсений Бородин вспомнил о курьезных случаях, произошедших во время записи проекта.

Шестой сезон «Фабрики звезд» стал одним из самых популярных. Бородину на тот момент было всего 17 лет. «Зачисление» в Звездный дом стало для него неожиданностью и главным шансом в жизни. В интервью для YouTube-канала Любови Терлецкой исполнитель признался, что самым тяжелым испытанием стали месяцы, проведенные под прицелами камер, которые были установлены буквально везде.

«Камеры были установлены буквально везде: в туалетах, ванных комнатах. Однажды камеры засняли, как Прохор Шаляпин удовлетворял себя, и это показали в эфире MTV. Тогда мы поняли, что камеры действительно снимают нас 24/7. Но без этого, конечно, было никуда. Мы же были молодые, кровь и гормоны у всех кипели», — вспоминает он.

По итогам проекта он занял второе место и стал солистом группы «Челси». После финала участников шоу ждали масштабные гастроли. Однако не во всех городах условия соответствовали ожиданиям юных звезд. К примеру, в Бобруйске их разместили в вытрезвителе.

«Представьте картину: Зара с сумочкой Birkin поднимается по ступеням вытрезвителя. Вместе с ней идет весь такой просветленный Прохор Шаляпин. А в коридорах там стоят самые настоящие алкаши», — рассказал певец.

После скандала, который устроила Зара, удалось собрать деньги и уехать в другой город в поисках гостиницы.

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин изъявил желание стать новым ведущим капитал-шоу «Поле чудес», поскольку его привлекает аудитория программы. Пенсионеры являются самыми благодарными зрителями, убежден Шаляпин. Кроме того, певец считает, что в перерывах между отгадыванием букв он мог бы исполнять народные песни.

Позднее он свое мнение поменял и в телефонном разговоре с корреспондентом ФАН согласился, что без Леонида Якубовича «Поле чудес» уже не будет прежним. Артист добавил, что у него много творческих идей, которые, быть может, когда-нибудь осуществятся. В частности, он был бы не против стать ведущим вечерника «Шаляпин» или программы «Угадай мелодию с Прохором Шаляпиным».