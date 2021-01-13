Откровенный снимок жены Цекало в крохотном бикини взбудоражил Сеть

Москва, 13 января. Художница Дарина Эрвин, супруга известного российского шоумена Александра Цекало, разгорячила пользователей Сети новым пикантным снимком из отпуска.

Пара уже несколько дней отдыхает на солнечном пляже и уже не первый раз они выкладывают совместные снимки на фоне лазурного моря. Однако новый пост 29-летней Эрвин взорвал социальные сети не благодаря милым и очаровательным фотографиям, а из-за отсутствия привычного для художницы фотошопа. Кадр «без фильтров» показал настоящие формы жены телеведущего, чем обрадовал ее подписчиков.

«Показала себя во всей красе. Живое нефотошопленное тело», — написал один из пользователей Instagram.

«Это бомба! Такая красивая!» — прокомментировал другой.

«Афродита из пены морской, всегда с улыбкой», — отреагировал подписчик.

«Так шикарно сложена», — добавил фанат.

На опубликованном снимке Эрвин предстала в сексуальном бикини, верх которого едва «сдерживает» пышную грудь художницы. Белый цвет лифа отлично подчеркнул бронзовый загар девушки, а широкие черные очки добавили стиль. Свою фигуру Эрвин продемонстрировала на фоне бескрайнего моря и синего неба. За несколько часов пост оценили почти две тыс. человек.

Для Цекало это четвертый брак. Несмотря на внушительную разницу в возрасте — 30 лет — пара уже несколько лет живет счастливо.

Ранее супруга артиста похвасталась похудевшим мужем, выложив видео с елочного базара. Поклонники даже не сразу узнали кумира в новом теле. Преобразившийся Цекало выглядел на записи здоровым и радостным. Особенно фанатов порадовало совместное фото пары в качестве игрушки на дерево.