Психолог Гараганов перечислил способы вернуться в форму после праздников

Москва, 13 января. Длительные новогодние праздники могут подпортить многим настроение прибавкой в весе. В попытках быстрее вернуться в форму можно только навредить здоровью.

Лишние килограммы могут отложиться не в самых подходящих местах, что огорчает многих людей. Торопиться сбросить вес и подвергать организм голоданию не рекомендуется, считает доктор психологии Артур Гараганов.

Вернуться в привычную форму сложно, особенно, если человек не подготовился к этому. Нужно действовать постепенно и уменьшать дозу углеводов. Некоторым после праздников свойственна апатия и вялость. Это свидетельствует о переизбытке углеводов в организме.

«Жирная, калорийная, мучная пища чаще всего дает стагнацию, держит нас в апатичном состоянии. Она придает силы и энергию только в момент, когда мы ее употребляем», — цитирует слова психолога радио Sputnik.

Для возвращения в былую форму нужны мотивация и психологический настрой. И чаще люди готовы худеть ради кого-то или чего-то. Важно понимать, для чего нужно сбросить лишний вес и как сильно человек готов к этому, отметил Гараганов.

О методах вернуться в форму после праздника рассказала и кулинарный блогер Нурия Дианова. Она перечислила пять способов сбросить лишние килограммы, которые появились после насыщенного застолья.