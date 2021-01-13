Украинец лишился части уха на ночной дискотеке

Виноградов, 13 января. Житель Закарпатской области Украины ищет свидетелей конфликта в ночном клубе с его участием. Во время инцидента неизвестный откусил ему часть уха.

Происшествие случилось в городе Виноградове. Молодой человек разместил запись на своей странице в Facebook, в которой попросил откликнуться очевидцев конфликта. Он добавил, что не рассчитывает на помощь правоохранителей в этом вопросе.

В полиции Закарпатской области пояснили, что инцидент произошел 2 января. Сигнал о происшествии поступил к ним из больницы. Сейчас полицейские ждут результаты медицинской экспертизы. У них уже есть список подозреваемых, который будет оглашен после ответа судебных экспертов.

В городе Санкт-Петербурге начали проверку по факту проведения дискотеки в одном из баров. Заведение работало в ночное время, несмотря на ограничения властей во время пандемии.