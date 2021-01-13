Автоэксперт дал рекомендации по запуску двигателя машины в мороз

Москва, 13 января. Мороз не станет проблемой при запуске двигателя машины, если аккумулятор исправен. Главное соблюдать простые правила эксплуатации, заявил автоэксперт Егор Васильев.

Перед запуском двигателя, по словам эксперта, нужно проверить, чтобы все потребители энергии были отключены. После этого следует включить зажигание и подождать, пока заработает бензонасос.

Изношенный аккумулятор перед наступлением зимнего сезона лучше всего утилизировать. Траты на новый оправдают себя в мороз.

«Аккумулятор необходимо обслуживать, и, хотя бы раз в квартал, особенно перед зимним сезоном, ставить на зарядку и протирать верхнюю часть — вокруг клемм для исключения токов утечки», — добавил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

Если автомобиль сразу не заведется, следует повторить процедуру запуска через минуту. Эксперт также порекомендовал воспользоваться специальными спреями. Их распыляют во впускной коллектор, чтобы облегчить воспламенение смеси.

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