Риелторы назвали самый выгодный период времени для покупки квартиры в РФ

Москва, 13 января. Первый квартал 2021 года признан наиболее благоприятным для приобретения жилья. Рост цен в этот период прекратится в связи с насыщением спроса.

Январь ознаменован тем, что в начале года на рынок выходят собственники, которые не решались продавать квартиры раньше, отметила управляющий партнер риелторской сети «Миэль» Ирина Пешич. Цены на вторичное жилье могут быть завышены, но их можно снизить в процессе переговоров, передает радио Sputnik.

«В этом году, если и будет выражена неоднородность распределения показателей от месяца к месяцу, то это будет связано не с общими сезонными трендами, а с отдельными событиями: макроэкономикой, политикой, развитием пандемии и другими», — отметил руководитель аналитического центра онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН Алексей Попов.

Скидок на новостройки в первой половине года не будет, так как программа лояльности, которую продлили до июля, будет поддерживать спрос. Сильнее всего квартиры подорожают осенью и в декабре.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что россияне стали чаще оформлять кредиты на покупку жилья бизнес-класса. В элитном сегменте количество сделок увеличилось на 31%.