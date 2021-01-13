Стоимость нефти Brent пробила максимум впервые с февраля прошлого года

Москва, 13 января. Цена нефти Brent превысила февральские показатели прошлого года, когда ее стоимость достигала 57 долларов за баррель.

Данные торгов по состоянию на 04:13 по московскому времени свидетельствуют о росте цены мартовских фьючерсов нефти Brent на 0,48%, которая составила 57,03 доллара за баррель. Февральские фьючерсы WTI при этом выросли в цене на 0,66%, до 53,56 доллара за баррель.

Начало 2021 года ознаменовалось тенденцией роста стоимости нефтяных смесей Brent и WTI. Возможной причиной эксперты называют решение Саудовской аравии о дополнительном сокращении добычи черного золота с февраля текущего года.